Polda Metro Jaya mengungkap peredaran sabu seberat 389 kg dari jaringan internasional Afghanistan-Jakarta. Penangkapan dilakukan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (17/11) lalu
Polisi mengamankan 2 pelaku berinisial MS (30) dan CR (34) yang berperan sebagai kurir, dan masih memburu 1 orang DPO.
Dari hasil pengungkapan ini, Karyoto menyebut sebanyak 2,2 juta jiwa berhasil diselamatkan.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow