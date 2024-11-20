Polda Metro Jaya mengungkap peredaran sabu seberat 389 kg dari jaringan internasional Afghanistan-Jakarta. Penangkapan dilakukan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (17/11) lalu

Polisi mengamankan 2 pelaku berinisial MS (30) dan CR (34) yang berperan sebagai kurir, dan masih memburu 1 orang DPO.

Dari hasil pengungkapan ini, Karyoto menyebut sebanyak 2,2 juta jiwa berhasil diselamatkan.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

