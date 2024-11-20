Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri deklarasi dukungan dari Relawan Pandawa Lima di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2024)
Ridwan Kamil berjanji Pasangan RIDO pun bakal menjalankan program untuk melawan kemiskinan dan pengangguran di Jakarta.
Mantan Gubernur Jabar itu menerangkan bakal melawan pinjol dengan program-program yang memudahkan ekonomi rakyat.
Reporter: Ari Sandita
