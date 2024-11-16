Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung didampingi Juru Bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid meresmikan Markas Komando (Mako) warga kawal Tempat Pemungutan Suara (TPS) 'Jakarta Menyala Untuk Perubahan'.

Peresmian itu dilakukan di Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11/2024).

Pramono mengenakan kaos hitam dan jaket abu-abu lengkap dengan kain cukin disambut Sahrin Hamid dan warga yang tergabung dalam warga kawal TPS.

Pramono pun diminta untuk meresmikan Mako Warga Kawal TPS dengan membuka kain berwarna hitam. Pramono mengatakan dengan banyaknya dukungan memperkuat menang dalam satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024.

Reporter : Muhammad Refi Sandi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

