...

Resmikan Mako Warga Kawal TPS di Jaksel, Pramono: Perkuat Kans Menang Satu Putaran

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 16 November 2024 20:03 WIB
A A A
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung didampingi Juru Bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid meresmikan Markas Komando (Mako) warga kawal Tempat Pemungutan Suara (TPS) 'Jakarta Menyala Untuk Perubahan'. 
 
Peresmian itu dilakukan di Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11/2024).
 
Pramono mengenakan kaos hitam dan jaket abu-abu lengkap dengan kain cukin disambut Sahrin Hamid dan warga yang tergabung dalam warga kawal TPS.
 
Pramono pun diminta untuk meresmikan Mako Warga Kawal TPS dengan membuka kain berwarna hitam. Pramono mengatakan dengan banyaknya dukungan memperkuat menang dalam satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini