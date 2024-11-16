Cawagub Jakarta, Suswono menghadiri dialog Mahasiswa di Auditorium Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2024).
Suswono pun menyampaikan visi-misi pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO
Dalam kegiatan tersebut, hadir para mahasiswa hingga para akademisi dan praktisi atau pakar. Hadir pula para insinyur yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
