Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanggapi dengan santai usai Ridwan Kamil mengeklaim mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI, Jokowi. Menurutnya yang terpenting adalah dukungan dari rakyat Jakarta.

Pramono mengaku tidak mempersoalkan klaim dari pasangan RIDO tersebut. Namun, Pramono menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.

