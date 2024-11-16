Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanggapi dengan santai usai Ridwan Kamil mengeklaim mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI, Jokowi. Menurutnya yang terpenting adalah dukungan dari rakyat Jakarta.
Pramono mengaku tidak mempersoalkan klaim dari pasangan RIDO tersebut. Namun, Pramono menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Produser: Akira AW
Video Editor: Muarif Ramadhan
(fru)
