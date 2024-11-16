Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung membuka opsi adanya jalur tambahan untuk Road Bike di Jakarta. Sebab, selama ini Road Bike hanya dapat dikendarai di Sudirman-Thamrin dengan jadwal yang sudah diatur.

Jalanan yang kemungkinan besar digunakan berada di Kemayoran, Jakarta Pusat karena memliki ruas yang luas. Namun, Pramono juga menyadari bahwa nantinya kenyamanan dan keamanan pengendara menjadi yang utama. Oleh karena itu, jalur memutar di area Bandara Soetta akan lebih baik digunakan pengguna Road Bike.

Produser: Akira AW Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

