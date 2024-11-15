Bus Timnas Indonesia dan Jepang telah tiba di SUGBK, Jumat (15/11). Kedua tim akan berlaga di laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tim berjuluk Samurai Biru itu memakai bus yang dibalut dengan stiker warna biru dan merah bertuliskan Japan. Sementara, Bus Timnas didominasi warna merah bergambar burung Garuda.

Para suporter menyambut kedatangan kedua tim dengan hangat. Suporter timnas menyambut Skuad Garuda bak pahlawan mengingat mereka akan bertempur melawan tim terkuat Asia, Jepang.

