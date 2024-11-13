Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menargetkan mengejar suara pemilih di Pilkada Jakarta 2024 di atas 50 persen. Diketahui survei terbaru SMRC, hasil pasangan Pramono-Rano unggul dengan 46 persen dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di angka 39,1 persen.

Pramono yakin sisa waktu yang ada sebelum masa tenang 24-26 November akan digunakan untuk menjaga momentum keunggulan. Pramono juga menegaskan akan terus berkampanye dengan memberikan program-program yang rasional.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News