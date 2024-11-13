Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanggapi hasil survei terkini dari SMRC. SMRC merilis jika Pramono Anung-Rano Karno kini memperoleh 46 persen, sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 39,1 Persen. Pramono mengaku akan tetap bertarung dan bertemu langsung dengan warga saat kampanye.

Pramono juga menyinggung 9,8 persen undecided voters di Pilkada Jakarta 2024.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

