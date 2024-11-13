Cawagub Jakarta, Suswono menghadiri acara deklarasi Relawan Aku Cinta RIDO. Lokasinya di kawasan Kalibata Tengah, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024). Ia pun melakukan dialog sekaligus menyerap aspirasi yang ada di lokasi.
Suswono pun menyerap aspirasi tersebut dan sejatinya berbagai program untuk mengantisipasinya telah dimiliki pasangan RIDO.
Reporter: Ari Sandita Murti
Produser: Febry Rachadi
