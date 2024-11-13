Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC, pada Selasa, (12/11/2024)

Pertemuan antara Prabowo dan Biden ini berlangsung dengan hangat.

Perbincangan empat mata terjadi selama kurang lebih satu jam lamanya membahas seputar penguatan hubungan kerja sama Indonesia dan AS serta pembahasan situasi di Gaza, Palestina dan Laut China Selatan.

