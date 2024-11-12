Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

Keduanya dan membahas beberapa hal, termasuk interaksi antara guru, murid dan orang tua untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, dan membicarakan terkait ancaman narkoba hingga judi online.

Kapolri menegaskan Polri dan kementerian serta lembaga terkait memiliki peran dalam mengedukasi untuk para pelajar terutama yang berada di wilayah terpencil.

Reporter: Riana Rizkia

(rns)

