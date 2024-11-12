...

KPU Jakarta Larang Media Tampilkan Hasil Survei di Masa Tenang

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Selasa 12 November 2024 18:23 WIB
KPU DKI Jakarta melarang media massa untuk menayangkan hasil jajak pendapat atau survei pasangan Cagub-Cawagub di masa tenang. Adapun masa tenang Pilkada 2024 dimulai, Minggu (24/11) atau tiga hari sebelum hari pencoblosan.
 
KPU juga mengimbau media massa untuk berhenti melakukan penayangan iklan kampanye. Penayangan iklan kampanye terhadap pasangan calon hanya diperbolehkan pada 10-23 November 2024.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
 

(rns)

