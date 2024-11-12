...

KPU Beberkan Tema dan Lokasi Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Sebut Ada Perubahan Format

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Selasa 12 November 2024 17:59 WIB
KPU DKI Jakarta mengumumkan lokasi debat ketiga pilkada Jakarta 2024.
 
Debat terakhir ini akan dilaksanakan di Golden Ball Room Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/11). KPU juga mengumumkan tema debat, yaitu tentang Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim.
 
KPU akan menyiapkan 6 sub tema yang akan dituangkan dalam pertanyaan kepada pasangan Cagub-Cawagub Jakarta. KPU belum memastikan apakah pendukung pasangan calon di luar undangan diperbolehkan hadir atau tidak.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
 

(rns)

