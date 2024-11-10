Forum Ulama Santri Indonesia (FUSI) Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024. Acara deklarasi tersebut juga dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.

Deklarasi dipimpin oleh KH Agus Salim diikuti seluruh anggota FUSI dari seluruh wilayah Jakarta, dengan mengangkat tangan dan simbol jari tiganya.

Reporter : Felldy Utama

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News