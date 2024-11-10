Menko Polkam Budi Gunawan berkaca-kaca saat mengenang jasa para pahlawan. Hal itu disampaikan usai tabur bunga pada momen ziarah nasional.

Lokasi di TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024). Budi Gunawan tampak menahan air mata saat membicarakan semangat para pahlawan. Ia menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan tidak pernah berhenti.

Reporter: Binti Mufarida

(fru)

