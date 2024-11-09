Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung tidak ingin terlibat dalam polemik terkait pengamen ondel-ondel yang diduga mencoreng budaya Betawi.
Hal tersebut diungkapkan Pramono usai acara Kampanye Akbar FORKABI di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2024).
Pramono menekankan bahwa budaya Betawi harus dikurasi menjadi lebih baik dan menampakkan sesuatu yang baru sehingga akarnya menjadi kuat di masyarakat Betawi.
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser : Febry Rachadi
(rns)
