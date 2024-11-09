...

Respons Pramono Anung Terkait Ondel-Ondel Khas Betawi Dipakai Ngamen

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 20:04 WIB
A A A
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung tidak ingin terlibat dalam polemik terkait pengamen ondel-ondel yang diduga mencoreng budaya Betawi.
 
Hal tersebut diungkapkan Pramono usai acara Kampanye Akbar FORKABI di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2024).
 
Pramono menekankan bahwa budaya Betawi harus dikurasi menjadi lebih baik dan menampakkan sesuatu yang baru sehingga akarnya menjadi kuat di masyarakat Betawi.
 
Reporter : Muhammad Refi Sandi
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini