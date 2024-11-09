...

Forkabi Gandeng Tokoh Jagakarsa Satukan Dukungan ke Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 18:08 WIB
Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mengajak seluruh tokoh masyarakat di Jagakarsa untuk mendukung pemenangan pasangan Pramono Anung- Rano Karno dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.
 
Dalam deklarasi itu, hadir juga Ketua FORKABI, Abdul Goni, serta perwakilan Tokoh Masyarakat Jagakarsa, KH Hamzah Wahab mengatakan akan mendukung penuh pasangan nomor urut 3 itu di Jakarta.
 
Pramono mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dalam kontestasi di Pilkada Jakarta 2024.
 
