...

Didampingi Roy Marten Blusukan di Glodok Petak 9 Jakbar, Pramono Cukur Rambut hingga Lepas Burung Gereja

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 14:03 WIB
A A A
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan ke kawasan Glodok Petak 9, Jakarta Barat, Sabtu (9/11/2024). Pramono Anung dalam blusukannya kali ini didampingi aktor, Roy Marten.
 
Pramono dan rombongan kemudian swafoto di gapura China Town Glodok. Setalahnya, Pramono blusukan di lorong pertokoan dan menyapa para pedagang.
 
Ia pun menyambangi sentra kuliner Taman Sari yang ada di Glodok. Pramono juga memasuki pasar petak 9 dan berdialog dengan sejumlah pedagang. Ia mendapat aspirasi perihal omzet para pedagang yang tergolong stabil.
 
 
Produser: Akira AW
Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

