Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung blusukan ke kawasan Glodok Petak 9, Jakarta Barat, Sabtu (9/11/2024). Pramono Anung dalam blusukannya kali ini didampingi aktor, Roy Marten.

Pramono dan rombongan kemudian swafoto di gapura China Town Glodok. Setalahnya, Pramono blusukan di lorong pertokoan dan menyapa para pedagang.

Ia pun menyambangi sentra kuliner Taman Sari yang ada di Glodok. Pramono juga memasuki pasar petak 9 dan berdialog dengan sejumlah pedagang. Ia mendapat aspirasi perihal omzet para pedagang yang tergolong stabil.

Produser: Akira AW

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News