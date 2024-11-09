Presiden Prabowo tiba di Beijing dalam kunjungannya ke China. Ia tiba pada Jumat (8/11/2024) malam waktu setempat.

Prabowo disambut Menteri Pertanian dan Pedesaan China, Han Jun. Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Setelah dari bandara, Prabowo melanjutkan perjalanannya menuju hotel. Kehadiran Prabowo tampak disambut ramai mahasiswa RI di China. Mereka berkumpul di Hotel Peninsula tempat Prabowo bermalam.

