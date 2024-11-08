...

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Ditunda, Mensos Gus Ipul Beberkan Alasannya

Binti Mufarida, Jurnalis · Jum'at 08 November 2024 21:56 WIB
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional tak diberikan pada 10 November 2024.
 
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul seusai menghadiri acara di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
 
Ia menegaskan pemberian gelar pahlawan akan menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang dari kunjungan kerja (kunker) di luar negeri. 
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

