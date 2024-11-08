Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional tak diberikan pada 10 November 2024.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul seusai menghadiri acara di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Ia menegaskan pemberian gelar pahlawan akan menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang dari kunjungan kerja (kunker) di luar negeri.
Reporter : Binti Mufarida
Produser : Febry Rachadi
(rns)
