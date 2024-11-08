Gunung Lewotobi kembali erupsi dahsyat Jumat, (8/11/2024). PVMBG melaporkan gunung Lewotobi meluncurkan abu vulkanik setinggi 4000 meter di atas puncak.

Kondisi dari Pos Pengamatan Gunung Api mengalami hujan batu dan pasir, bahkan kondisi gelap gulita di siang hari.

Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki awas atau level IV. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 Km dari Gunung Lewotobi.

Reporter: Binti Mufarida

(rns)

