Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan merealisasikan SPBU Apung untuk mempermudah mobilisasi masyarakat di Kepulauan Seribu. Hal itu disampaikan usai blusukan di Pulau Tidung, Jumat (8/11/2024).
Pramono Anung pun menekankan harus ada SPBU Apung di beberapa titik. Menurutnya wacana itu harus direalisasikan dan tak perlu diperdebatkan.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW
(fru)
