Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan merealisasikan SPBU Apung untuk mempermudah mobilisasi masyarakat di Kepulauan Seribu. Hal itu disampaikan usai blusukan di Pulau Tidung, Jumat (8/11/2024).

Pramono Anung pun menekankan harus ada SPBU Apung di beberapa titik. Menurutnya wacana itu harus direalisasikan dan tak perlu diperdebatkan.

Baca artikel: Pramono Bakal Libatkan Anak Muda Dalam Jalankan Program Kerjanya

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News