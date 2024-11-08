Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri istigasah dan silaturahmi dengan Forum Ulama dan Santri, Jumat (8/11/20024). Lokasi di GOR Serbaguna Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Pramono didampingi sang putri Dhila Pramono dan juga putra almarhum Abraham Lunggana (Haji Lulung), Guruh Tirta. Setibanya di lokasi, Pramono dijemput komunitas becak motor Pulau Tidung.

Acara ini turut dihadiri ratusan warga dan juga ulama NU Kepulauan Seribu. Pramono juga mengungkap warga Pulau Tidung meminta agar dibuatkan pelabuhan ke Kabupaten Tangerang untuk memangkas waktu tempuh logistik.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

