Rumahnya Didatangi, Farhat Abbas Laporkan Denny Sumargo ke Polres Jaksel

Nurul Amanah, Jurnalis · Kamis 07 November 2024 20:22 WIB
Konflik antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas kian memanas. Farhat Abbas resmi melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (7/11).
 
Denny Sumargo dilaporkan atas kasus dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Farhat merasa tak terima dengan tindakan Denny Sumargo yang tiba-tiba mendatangi rumahnya dan berkata-kata yang berkaitan dengan suku Bugis dan Makassar.
 
Reporter: Nurul Amanah
 
(rns)

