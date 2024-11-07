Konflik antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas kian memanas. Farhat Abbas resmi melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Denny Sumargo dilaporkan atas kasus dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Farhat merasa tak terima dengan tindakan Denny Sumargo yang tiba-tiba mendatangi rumahnya dan berkata-kata yang berkaitan dengan suku Bugis dan Makassar.

Reporter: Nurul Amanah

