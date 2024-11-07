Wapres Gibran menyampaikan pesan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gibran bahkan meminta Rakornas Kepala Daerah se-Indonesia selanjutnya digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Saat ini pelaksanaan Rakornas digelar di SICC Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, jajaran Kabinet Merah Putih melaksanakan pembekalan, di Akmil Magelang dipimpin langsung Presiden Prabowo.

