Wapres Gibran Rakabuming Raka menutup Rakornas Garpemda Tahun 2024 di SICC Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11). Dalam pidato penutupannya, Gibran mengingatkan Kepala Daerah bahwa tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo Subianto.

Wapres Gibran juga memberikan pesan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gibran juga meminta seluruh Kepala Daerah untuk kompak dan tidak ada lagi ego sektoral.

Reporter: Binti Mufarida

(fru)

