Komdigi Klaim Blokir 241.417 Konten Judol dari Berbagai Platform Media Sosial

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Kamis 07 November 2024 18:50 WIB
Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan telah menindak 241.417 konten perjudian terhitung sejak 20 Oktober hingga hari Ini Rabu, (7/11).
 
Komdigi telah memblokir 13 ribu konten perhari dan mengungkap modus situs-situs judol untuk menarik minat masyarakat. Komdigi juga mengimbau, masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan konten-konten negatif termasuk judi online.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
 
 
 

(fru)

