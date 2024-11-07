Ketum Golkar Bahlil Lahadalia membantah kabar Presiden ketujuh Joko Widodo bakal diumumkan sebagai kader Partai Golkar, Kamis (7/11) sore ini.

Kabar Jokowi bakal diumumkan sebagai kader Golkar menguat saat Jokowi mengunggah postingan dirinya kembali ke Jakarta setelah 2 minggu berada di Solo. Namun, Bahlil tak menampik bakal mengumumkan nama-nama pengurus lengkap Partai Golkar.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News