Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani memberikan tanggapannya soal kemenangan Presiden Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat 2024.

Rosan berharap nantinya hubungan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan AS semakin meningkat.

Ia juga menegaskan Indonesia berniat mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, dalam rangkaian lawatan luar negeri Presiden Prabowo ke sejumlah negara yang rencananya dimulai pada 8 November 2024.

Baca Artikel : Jabat Menteri Investasi, Rosan Roeslani Cari Investor Asing Masuk IKN Produser : Febry Rachadi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News