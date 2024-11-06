MNC Sport Competition kembali digelar dalam rangka HUT ke-35 MNC Group tahun 2024. Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni tenis meja.

Dengan motto "35 Tahun Berkarya: Membangun Masa Depan Bersama", MNC Sport Competition Tenis Meja berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 November 2024. Lokasinya di Auditorium B2 MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kompetisi ini dibuka secara resmi oleh Aep sebagai perwakilan manajemen MNC Group didampingi oleh Dadang Sunoto selaku ketua pertandingan cabor tenis meja.

Cabor tenis meja kali ini diikuti oleh 18 team unit bisnis MNC Group.

Liputan: Kasmono

(fru)

