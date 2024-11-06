...

Donald Trump Menang Pilpres AS 2024, Raih 277 Suara Elektoral

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 22:50 WIB
Capres Partai Republik, Donald Trump memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024. Trump berhasil mengalahkan calon dari Partai Demokrat, Kamala Harris. 
 
Diketahui, Pilpres AS 2024 memiliki 538 electoral college. Untuk bisa memenangi Pilpres AS, capres harus bisa mengantongi setidaknya 270 suara elektoral. 
 
Dari hasil hitung AP, Trump mendapatkan 277 suara elektoral dengan total 70.843.951 suara atau mencapai 51%. Sementara itu, Kamala Harris mendapatkan 224 suara elektoral dengan total jumlah 65.932.632 suara. 
 
Sebelumnya, Fox News memproyeksikan Donald Trump dari Partai Republik memenangi Pilpres AS mengalahkan Kamala Harris dari Partai Demokrat. Trump berhasil bangkit setelah 4 tahun meninggalkan Gedung Putih.
 
Reporter: Erha Aprili Ramadhoni
 
Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

