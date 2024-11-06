...

Penyelundupan 207 Kg Sabu dan 90 Ribu Ekstasi dari Malaysia Digagalkan, Begini Modusnya

Irfan Maruf, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 22:08 WIB
A A A
Polisi berhasil mengagalkan penyelundupan 207 kilogram sabu dan 90 ribu butir pil ekstasi dari Malaysia yang dikirim lewat jalur laut ke Bengkalis, Riau dengan menggunakan kapal nelayan. Paket narkoba tersebut kemudian dikirim ke Jakarta menggunakan jalur darat.
 
Modus sindikat narkoba ini dengan jual beli mobil nantinya  Narkoba disembunyikan di kompartemen mobil sebelum dikirim ke Indonesia. Polisi menangkap 4 orang dalam kasus ini dan sedang dilakukan pengembangan.
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
 
Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini