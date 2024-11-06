Polisi berhasil mengagalkan penyelundupan 207 kilogram sabu dan 90 ribu butir pil ekstasi dari Malaysia yang dikirim lewat jalur laut ke Bengkalis, Riau dengan menggunakan kapal nelayan. Paket narkoba tersebut kemudian dikirim ke Jakarta menggunakan jalur darat.

Modus sindikat narkoba ini dengan jual beli mobil nantinya Narkoba disembunyikan di kompartemen mobil sebelum dikirim ke Indonesia. Polisi menangkap 4 orang dalam kasus ini dan sedang dilakukan pengembangan.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Baca Juga:

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News