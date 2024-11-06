Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia diundang untuk menghadiri KTT G7. Prabowo mengaku sedang mempelajari undangan KTT G7 tersebut karena merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia.

Selain KTT G7, Prabowo bakal melakukan kunjungan kenegaraan di beberapa negara seperti Peru, Brazil, China hingga Inggris. Prabowo mengatakan bahwa kehadiran Indonesia pada forum internasional memiliki nilai strategis serta berhubungan dengan keadaan ekonomi Indonesia.

