Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11/2024). PM Lawrence disambut anak-anak yang memakai berbagai macam pakaian adat tradisional Indonesia. Ketibaan PM Lawrence langsung disambut oleh Presiden Prabowo.

Setelah bersalaman, kedua pemimpin kemudian mengikuti prosesi upacara penyambutan resmi di halaman Istana Merdeka. Selanjutnya, kedua pemimpin memasuki Ruang Credential untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Lalu Prabowo dan PM Lawrence melakukan pertemuan bilateral.

