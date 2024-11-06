...

Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura Lawrence di Istana Merdeka

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 06 November 2024 11:08 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta,  Rabu (6/11/2024). PM Lawrence  disambut anak-anak yang memakai berbagai macam pakaian adat tradisional Indonesia. Ketibaan PM Lawrence langsung disambut oleh Presiden Prabowo. 
 
Setelah bersalaman, kedua pemimpin kemudian mengikuti prosesi upacara penyambutan resmi di halaman Istana Merdeka. Selanjutnya, kedua pemimpin memasuki Ruang Credential untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Lalu Prabowo dan PM Lawrence melakukan pertemuan bilateral.
 
 
Produser : Febry Rachadi

