Menkomdigi Meutya Hafid, mengungkapkan kondisi Kantor Kemenkomdigi mencekam imbas adanya belasan pegawai ditangkap karena diduga salah gunakan wewenang blokir situs judi online (judol).

Namun, Meutya menegaskan Kemenkomdigi berkomitmen dan terbuka terhadap kepolisian dalam melakukan pengembangan penyelidikan terkait kasus judol di lingkungan Kemenkomdigi.

Sebelumnya, Meutya Hafid menggelar raker perdana bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parleman, Selasa (5/11/2024).

Reporter: Achmad Al Fiqri

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News