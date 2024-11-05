...

Menkomdigi Ungkap Suasana Kantornya Pasca Belasan Pegawai Tertangkap

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Selasa 05 November 2024 18:31 WIB
Menkomdigi Meutya Hafid, mengungkapkan kondisi Kantor Kemenkomdigi mencekam imbas adanya belasan pegawai ditangkap karena diduga salah gunakan wewenang blokir situs judi online (judol).
 
Namun, Meutya menegaskan Kemenkomdigi berkomitmen dan terbuka terhadap kepolisian dalam melakukan pengembangan penyelidikan terkait kasus judol di lingkungan Kemenkomdigi.
 
Sebelumnya, Meutya Hafid menggelar raker perdana bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parleman, Selasa (5/11/2024).
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
 

