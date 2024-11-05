Presiden Prabowo Subianto melantik Menko Polkam Budi Gunawan sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Prabowo juga melantik delapan orang lainnya sebagai anggota Kompolnas. Pengangkatan ini berdasarkan dalam Keppres Nomor 80 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional. Prabowo pun mengambil sumpah Ketua dan anggota Kompolnas yang dilantik hari ini.

Produser: Akira AW

(fru)

