Presiden Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 05 November 2024 12:27 WIB
Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
 
Pengangkatan ini berdasarkan Keppres Nomor 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN. Selanjutnya Presiden Prabowo mengambil sumpah Basuki sebagai Kepala OIKN. Basuki pun diminta mengulangi pernyataan sumpah yang dibacakan oleh Prabowo. 
 
 
 
