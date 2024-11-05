Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Pengangkatan ini berdasarkan Keppres Nomor 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN. Selanjutnya Presiden Prabowo mengambil sumpah Basuki sebagai Kepala OIKN. Basuki pun diminta mengulangi pernyataan sumpah yang dibacakan oleh Prabowo.
Produser: Akira AW
(rns)
