Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Pengangkatan ini berdasarkan Keppres Nomor 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN. Selanjutnya Presiden Prabowo mengambil sumpah Basuki sebagai Kepala OIKN. Basuki pun diminta mengulangi pernyataan sumpah yang dibacakan oleh Prabowo.

Baca artikel: Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono Sebagai Kepala OIKN

Produser: Akira AW

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News