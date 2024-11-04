Menko Polkam Budi Gunawan membentuk 7 desk lintas kementerian untuk penanganan dan memberantas sejumlah masalah salah satunya adalah judi online (judol) dan Narkoba.

Tujuh desk itu dibentuk dengan leading sector masing-masing dari Kementerian dan Lembaga terkait.

Budi Gunawan menegaskan 7 desk lintas sektor tersebut langsung bergerak untuk membongkar kasus yang meresahkan masyarakat.

