Menko Polkam Bentuk 7 Desk Lintas Kementerian, Tangani Judol hingga Bongkar Korupsi

Riana Rizkia, Jurnalis · Senin 04 November 2024 18:09 WIB
Menko Polkam Budi Gunawan membentuk 7 desk lintas kementerian untuk penanganan dan memberantas sejumlah masalah salah satunya adalah judi online (judol) dan Narkoba.
 
Tujuh desk itu dibentuk dengan leading sector masing-masing dari Kementerian dan Lembaga terkait.
 
Budi Gunawan menegaskan 7 desk lintas sektor tersebut langsung bergerak untuk membongkar kasus yang meresahkan masyarakat.
 
Reporter: Riana Rizkia
 

(rns)

