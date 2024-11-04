Menko Polkam Budi Gunawan membentuk 7 desk lintas kementerian untuk penanganan dan memberantas sejumlah masalah salah satunya adalah judi online (judol) dan Narkoba.
Tujuh desk itu dibentuk dengan leading sector masing-masing dari Kementerian dan Lembaga terkait.
Budi Gunawan menegaskan 7 desk lintas sektor tersebut langsung bergerak untuk membongkar kasus yang meresahkan masyarakat.
Reporter: Riana Rizkia
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow