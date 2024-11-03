...

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Makan Siang Bareng Ridwan Kamil, Kenang saat Jadi Saksi Nikah

Nurul Amanah, Jurnalis · Minggu 03 November 2024 18:00 WIB
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghabiskan waktu akhir pekan dengan menyantap makan siang bersama Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
 
Sebelum santap siang bersama, Ridwan Kamil sempat menggendong Lily, anak bungsu Raffi dan Nagita yang diadopsi beberapa bulan lalu. 
 
Raffi sempat mengungkap bahwa 10 tahun yang lalu, Ridwan Kamil yang menjadi saksi nikah di pernikahan Raffi dan Nagita. 
 
Reporter : Nurul Amanah
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

