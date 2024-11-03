Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghabiskan waktu akhir pekan dengan menyantap makan siang bersama Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Sebelum santap siang bersama, Ridwan Kamil sempat menggendong Lily, anak bungsu Raffi dan Nagita yang diadopsi beberapa bulan lalu.

Raffi sempat mengungkap bahwa 10 tahun yang lalu, Ridwan Kamil yang menjadi saksi nikah di pernikahan Raffi dan Nagita.

Reporter : Nurul Amanah

Produser : Febry Rachadi

(rns)

