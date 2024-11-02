Tur trofi Piala AFF 2024 akhirnya tiba di Indonesia setelah sebelumnya digelar di sejumlah kota besar di Asia Tenggara.

Acara pameran trofi Piala AFF diadakan di FX Sudirman, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Acara tersebut dihadiri oleh penggemar. Banyak pengunjung yang berfoto dengan trofi Piala AFF.

Dalam acara tersebut juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan pemain Persita Tangerang Ryuji Utomo, serta pelatih legendaris Jepang Takeshi Okada.

Reporter : Syahreza Zanskie

Produser : Febry Rachadi

(rns)

