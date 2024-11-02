Presiden Prabowo Subianto melarang menteri dan jajarannya untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri terlalu sering.

Hal itu diungkap Prabowo dalam agenda deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Bahkan Prabowo juga meminta agar selama masa jabatannya, kegiatan seminar harus dikurangi.

Menurutnya, lebih baik anggarannya digunakan untuk aksi nyata, turun ke masyarakat.

Reporter : Muhammad Zulhilmi

Produser : Febry Rachadi

