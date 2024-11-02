...

Pesan Prabowo ke Menteri : Jangan Terlalu Banyak Kunker ke Luar Negeri

Muhammad Zulhilmi, Jurnalis · Sabtu 02 November 2024 22:11 WIB
Presiden Prabowo Subianto melarang menteri dan jajarannya untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri terlalu sering. 
 
Hal itu diungkap Prabowo dalam agenda deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Bahkan Prabowo juga meminta agar selama masa jabatannya, kegiatan seminar harus dikurangi. 
 
Menurutnya, lebih baik anggarannya digunakan untuk aksi nyata, turun ke masyarakat.
 
Reporter : Muhammad Zulhilmi
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

