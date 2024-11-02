Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendukung kepolisian mengembangkan penyidikan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Komdigi. Meutya mempersilakan kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut serta meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja kementeriannya.

Sebelumnya, Kantor Kementerian Komdigi digeledah polisi terkait kasus judi online. Penggeledahan dilakukan atas keterlibatan staf ahli Komdigi.

Beberapa tersangka yang merupakan staf di Komdigi turut dihadirkan. Mereka diduga telah menyalahgunakan wewenang membekingi judi online.

Produser: Akira AW

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

