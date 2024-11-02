...

Ada Staf Ahli Komdigi Tersangka Judi Online, Meutya Hafid Kasih Instruksi Ini

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Sabtu 02 November 2024 09:56 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendukung kepolisian mengembangkan penyidikan terkait kasus judi online yang menjerat pegawai Komdigi. Meutya mempersilakan kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut serta meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja kementeriannya.
 
Sebelumnya, Kantor Kementerian Komdigi digeledah polisi terkait kasus judi online. Penggeledahan dilakukan atas keterlibatan staf ahli Komdigi.
 
Beberapa tersangka yang merupakan staf di Komdigi turut dihadirkan. Mereka diduga telah menyalahgunakan wewenang membekingi judi online.
 
 
Produser: Akira AW
Video Editor: Muarif Ramadhan

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

