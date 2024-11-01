...

Polisi Geledah Kantor Kementerian Komdigi, Angkut 1 Kontainer Boks Diduga Bukti Judi Online

Nur Khabibi, Jurnalis · Jum'at 01 November 2024 20:13 WIB
Polisi menggeledah Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Jumat (1/11/2024).
 
Penggeledahan dilakukan setelah Polda Metro Jaya menetapkan 10 pegawai Komdigi dan satu staf ahli sebagai tersangka terkait kasusnya penyalahgunaan wewenang situs judi online.
 
Penggeledahan ini berlangsung lebih kurang selama satu jam. 
 
Polisi mengamankan satu buah kontainer box yang diduga berisi hasil sitaan yang kemudian diangkut menuju mobil Jatanras. 
 
Reporter : Nur Khabibi
Produser : Febry Rachadi
 

(rns)

