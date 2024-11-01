Polisi menggeledah lokasi yang dijadikan kantor satelit judi online di ruko galaxy Jalan Ross Garden no 5, Jakasetia, Kota Bekasi, Jumat (1/11).

11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka 10 merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Para pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

Polisi juga masih memeriksa seorang pejabat Komdigi terkait situs judi online ini.

