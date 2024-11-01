Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketum Partai Koalisi ke istana kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11). Prabowo diagendakan menggelar makan siang bersama ketum parpol pendukungnya.

Terlihat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketua umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pertemuan dengan parpol koalisi direncanakan akan digelar secara rutin.

Baca Juga:

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News