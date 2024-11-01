...

Pabrik Minyak di Bekasi Terbakar, Saksi Mata Ungkap Kronologinya

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Jum'at 01 November 2024 13:24 WIB
Kebakaran hebat melanda pabrik minyak, Jumat (1/11/2024). Lokasi di Jalan Kaliabang Tengah, Pejuang Kota Bekasi.
 
Saksi mata, Muhammad Kojin menyebut rekannya berhasil selamat. Meskipun diketahui rekannya mengalami luka bakar di tubuhnya. Kojin yang berprofesi sebagai sopir menceritakan kronologi kejadian. 
 
Sekadar informasi, kebakaran terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Hingga pukul 10.20 WIB, petugas damkar masih berusaha memadamkan api.
 
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
Produser: Akira AW

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

