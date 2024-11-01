Kebakaran hebat melanda pabrik minyak, Jumat (1/11/2024). Lokasi di Jalan Kaliabang Tengah, Pejuang Kota Bekasi.

Saksi mata, Muhammad Kojin menyebut rekannya berhasil selamat. Meskipun diketahui rekannya mengalami luka bakar di tubuhnya. Kojin yang berprofesi sebagai sopir menceritakan kronologi kejadian.

Sekadar informasi, kebakaran terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Hingga pukul 10.20 WIB, petugas damkar masih berusaha memadamkan api.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

(fru)

