PT Priscolin yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit terbakar, Jumat (1/11/2024). Lokasi di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Dalam peristiwa kebakaran tersebut, sempat terdengar ledakan keras. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekira pada pukul 05.30 WIB.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Sampai saat ini, api masih menjalar dan kepulan asap membumbung tinggi

