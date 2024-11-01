...

PT Priscolin di Bekasi Utara Terbakar Hebat, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 01 November 2024 09:31 WIB
PT Priscolin yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit terbakar, Jumat (1/11/2024). Lokasi di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. 
 
Dalam peristiwa kebakaran tersebut, sempat terdengar ledakan keras. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekira pada pukul 05.30 WIB. 
 
Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Sampai saat ini, api masih menjalar dan kepulan asap membumbung tinggi 
 
 
Produser: Akira AW

(fru)

Berita Terkait

