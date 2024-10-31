Ketua Timses Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria menegaskan, bahwa partai yang tergabung di KIM Plus solid dalam pemenangan RIDO, usai adanya pertemuan 7 politikus KIM Plus dengan calon gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung. Riza menegaskan bahwa mereka merupakan mantan caleg dari partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus.

Riza Patria menegaskan pembelotan merupakan hal biasa dalam dinamika politik.

Reporter: Riana Rizkia

