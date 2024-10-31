Sebuah truk kontainer menjadi sasaran amukan warga di kawasan Jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang, Kamis (31/10). Peristiwa itu bermula dari truk kontainer yang menabrak pengendara motor dan melarikan diri.

Truk Kontainer terus melaju menabrak sejumlah kendaraan yang ada di jalan, truk dikejar warga hingga Tugu Adipura di Jalan Veteran, setelah berhasil dihadang warga pengemudi truk sempat memundurkan kendaraannya untuk kabur.

Sementara sopir sempat diamuk massa sebelum dibawa ke RS. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan hingga membuat sopir mencoba melarikan diri.

